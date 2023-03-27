В Рязани с начала года обнаружили 24 незаконных подключения к газовым сетям

Во время рейда в Советском районе Рязани газовики выявили 4 несанкционированных подключения к газораспределительным сетям.

Рейд провели специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Рязаньгоргаз» совместно с сотрудниками ОМВД по Советскому району города. Ущерб от самовольных подключений составил 261 тысячу рублей.

Всего с начала 2023 года выявлено 24 случая незаконных подключений с причинением ущерба на 1,2 млн рублей.

Все материалы переданы в правоохранительные органы для привлечения к административной ответственности.

Замгендиректора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов подчеркнул категорический запрет на самовольное подключение к газовым сетям и напомнил об административной и уголовной ответственности.

Роман Никонов: «Подобные нарушения могут привести к отравлению угарным газом, взрывам и гибели людей»