В Рязани родились Лазарь, Нестор, Евсей и Мария-Саломея

В сентябре отделение МФЦ в Рязанском перинатальном центре зарегистрировало 71 малыша. Об этом сообщает официальная страница медучреждения ВКонтакте.

На свет появились 34 девочки и 37 мальчиков.

Самыми популярными именами для девочек стали Арина и Софья (в июле и августе — Варвара).

Второе место также абсолютно у других имён: с одинаковой частотой девочки получили имена: Таисия, Василиса, Анна, Дарина, Анастасия, Вероника и Мирослава.

Среди мальчишеских имён лидеры тоже другие: Иван и Александр. Второе место: Арсений, Матвей и Михаил.

Впервые родители дали двойное имя своей принцессе Мария-Саломея.

Среди редких имён мальчиков обратили на себя внимание Лазарь, Нестор и Евсей.