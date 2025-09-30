В Рязани пустили отопление в 175 соцучреждениях и 1145 жилых домах

С понедельника, 29 сентября, в Рязани стартовал отопительный сезон. Начался поэтапный пуск отопления на объекты социальной сферы города и в жилищный фонд.

Ведется постепенное подключение теплоносителя в организациях соцсферы – детских садах, школах, поликлиниках и больницах, а также во взаимодействии с управляющими компаниями – в жилых домах.

По данным на 15:00 30 сентября подключено 175 объектов социальной сферы и 1145 жилых домов. Работы по пуску отопления продолжаются.

Напомним, по возникающим вопросам в период начала отопительного сезона жителям следует обращаться в свои управляющие организации или в управление энергетики и ЖКХ по телефону: 27-47-12, а также в Центральную диспетчерскую службу РМПТС по телефону: 55-05-86.