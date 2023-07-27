Четверг, 27 июля, 2023
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В Рязани прошло заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 

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Фото: правительство Рязанской области

27 июля состоялось заседание общественного штаба по наблюдению за выборами в Рязанской области, на котором обсуждались вопросы организации и проведения избирательных кампаний на территории региона.

Руководитель общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина отметила, что в районах проведено 18 семинаров и обучено порядка 1300 человек. По ее словам, этого количества наблюдателей достаточно, чтобы они находились на каждом избирательном участке, где будет проходить голосование.

Председатель избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков сообщил, что в настоящее время облизбирком изучает поданные кандидатами сведения. Работа будет завершена к 4 августа, передает правительство региона.

В сентябре 2023 года состоятся выборы в Рязанскую городскую думу, около 170 кампаний в 20 муниципальных округах, а также довыборы в областную думу по избирательному округу №10.

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