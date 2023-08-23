В Рязани прошло общественное обсуждение благоустройства Черезовских прудов

Жители Рязани высказали свои пожелания по благоустройству Черезовских прудов в Дашково-Песочне.

В ходе общественных обсуждений жители высказали потребность в площадке для выгула собак, установке беседок и навесов и благоустройстве детских площадок, сообщает пресс-служба мэрии.

Все озвученные предложения приняты к рассмотрению, сбор мнений продолжается и в социальных сетях.

Напомним, на территории прудов уже сделали новые пешеходные дорожки и велодорожки, покрытия спортивных и детских площадок, смонтировали деревянные настилы и укрепили склоны.

Второй этап благоустройства пройдет в 2024 году.