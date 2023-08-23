Среда, 23 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязани прошло общественное обсуждение благоустройства Черезовских прудов

7info 2
Фото: сайт администрации

Жители Рязани высказали свои пожелания по благоустройству Черезовских прудов в Дашково-Песочне.

В ходе общественных обсуждений жители высказали потребность в площадке для выгула собак, установке беседок и навесов и благоустройстве детских площадок, сообщает пресс-служба мэрии.

Все озвученные предложения приняты к рассмотрению, сбор мнений продолжается и в социальных сетях.

Напомним, на территории прудов уже сделали новые пешеходные дорожки и велодорожки, покрытия спортивных и детских площадок, смонтировали деревянные настилы и укрепили склоны.

Второй этап благоустройства пройдет в 2024 году.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Экономист Тимофеев перечислил популярные продукты, которые подешевели в России

Пока некоторые категории товаров дорожают, популярные продукты, наоборот, упали в цене.

«Открытие Авто»: в июле на покупку новых автомобилей в РФ было потрачено почти 273 млрд рублей

Это рекордная сумма денег за последние два года.

Военный эксперт назвал дату возможной массированной атаки дронов на Москву

Предыдущие атаки БПЛА на столицу могли быть устроены украинской стороной в качестве проверки систем ПВО перед «днём Х».

Массовое ДТП произошло на Южной окружной Рязани

Столкновение 2 легковых и 2 грузовых автомобилей произошло под мостом у Храпово.

На хулигана, ударившего девушку за короткие шорты, завели дело

По требованию прокуратуры  возбуждено уголовное дело по факту хулиганства в городском округе Красногорск

В Рязани почтили память погибших в Курской битве

Курская битва продолжалась почти 50 дней — с 5 июля по 23 августа 1943 года.

Минобороны опубликовало сводку о ходе спецоперации

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Минобороны РФ опубликовало сводку о ходе выполнения задач.  На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили тактическое положение. Активными действиями российских подразделений при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных...

За день в Рязанской области наказали за неправильную тонировку 92 водителя

Полиция напоминает: злостные нарушители могут быть арестованы на 15 суток, либо получить штраф 2000-4000 рублей.

Из Сасова отправили технику и гуманитарный груз для бойцов СВО

В Сасове состоялась церемония возложения цветов, посвящённая 80-й годовщине победы в Курской битве

Астролог Володина назвала месяц, когда решится судьба специальной военной операции на Украине

Очень важно, чтобы принципиальные договорённости к этому моменту уже были готовы

Мигрант ударил девушку за пробежку в спортивных шортах

Заявление в полицию написано, разыскиваются свидетели происшествия.

В Рязани за 24,7 млн планируют разработать туристическую навигацию

Заказчиком является Управление культуры рязанской мэрии.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации