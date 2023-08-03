Четверг, 3 августа, 2023
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Первый этап благоустройства Черезовских прудов в Рязани завершен на 80%

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Фото: сайт администрации

Первый этап благоустройства Черезовских прудов в Дашково-Песочне почти завершен.

На территории прудов уже появились новые пешеходные дорожки и велодорожки, покрытия спортивных и детских площадок. Сейчас там идет расчистка территории, устройство деревянных настилов для отдыха и укрепление склонов, уточняет городская администрация.

Осенью там также пройдет озеленение. Всего в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на первоначальное благоустройство выделено 33 миллиона рублей.

Второй этап работ запланирован на 2024 год. Отмечается, что все изменения, в том числе будущие, будут согласованы с горожанами.

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