В Рязани прошла стратегическая сессия «Исторический город: развитие через преодоление барьеров»

6 сентября в рамках конференции «Исторический город – оплот традиционных ценностей как основа развития территорий и местного самоуправления» прошла стратегическая сессия «Исторический город: развитие через преодоление барьеров».

С приветственным словом к собравшимся обратились министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина, глава муниципального образования Татьяна Панфилова, глава администрации города Виталий Артемов.

— Сегодня у нас есть возможность обсудить и обменяться уникальными практиками, направленными на сохранение нашего богатого исторического наследия. Уверена, эта встреча станет площадкой для конструктивного диалога и совместного поиска решений, направленных на дальнейшее развитие исторических городов, — отметила Татьяна Панфилова.

Участники стратегической сессии обсудили вопросы исторической идентичности и идеи реализации интересов исторических поселений в публичной политике. И, конечно же, в центре внимания была тема сохранения исторической памяти и духовно-нравственных ценностей.

Все сформированные предложения направлены в ВАРМСУ для дальнейшей работы.