В Рязани прошла патриотическая акция «Мы вместе!»

Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области сообщает о том, что в регионе состоялась патриотическая акция «Мы вместе!».

Патриотическая акция в поддержку итогов референдумов о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей состоялась в Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха г. Рязани. В ней приняли участие представители общественных организаций и национальных общественных объединений, политических партий, студенты рязанских вузов, жители Донбасса, проживающие в настоящее время в Рязанской области. Общим лейтмотивом акции стали слова, отраженные в лозунгах «Мы вместе», «Мы за Президента!», «Мы за Победу!», «Мы своих не бросаем!».

Обращаясь к участникам патриотической акции, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова отметила, что для жителей России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей наступил исторический день: «Сегодня и отныне мы будем связаны не только узами духовного братства, но и общей законной принадлежностью к нашей большой исторической Родине. Россия станет сильнее, потому что наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!».

Ветеран Военно-Морского флота, доцент кафедры политологии Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина Александр Трушин в ходе своего выступления подчеркнул: «Сегодня восстанавливается историческая справедливость. В 2014 году в Русский мир вернулся Крым, а сейчас в родную гавань входят 4 больших региона Новороссии».

Слова поддержки жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, сделавших в ходе референдумов исторический выбор, высказали председатель Рязанской областной организации Российского союза ветеранов Афганистана Сергей Караев, председатель общественной организации Совета ветеранов физической культуры, спорта и туризма Рязанской области Илья Крючков, член Совета Рязанского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Василий Серебряков, президент регионального общественного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» Александр Мирзоян.

В рамках патриотической акции прозвучали патриотические песни рязанских исполнителей и музыкальных коллективов.