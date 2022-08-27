Суббота, 27 августа, 2022
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В Рязани прошёл мастер-класс  по росписи шопперов

27  августа в рамках V Международного форума древних городов «Нарядный мир» на Лыбедском бульваре прошёл мастер-класс по росписи шопперов.

Занятие провела автор бренд-бука  форума  — дизайнер Елена Евсеева. Участники мастер-класса нанесли на холщёвые сумки  элементы, которые украсили всю визуальную продукцию форума.

Первым элементом, который мы сегодня учились рисовать, является перевёрнутое «Червовое сердце». Такие рисунки использовались в резьбе по камню и были обнаружены на раскопе в Старой Рязани.  Второй элемент,   «Денежка» –  использовался в орнаменте вышивки народного костюма.  И третий  «Колта»  являлся серебряным украшением, которое использовали женщины, — рассказала Елена.

В Рязани прошёл мастер-класс  по росписи шопперов
В Рязани прошёл мастер-класс  по росписи шопперов
В Рязани прошёл мастер-класс  по росписи шопперов
В Рязани прошёл мастер-класс  по росписи шопперов
В Рязани прошёл мастер-класс  по росписи шопперов
В Рязани прошёл мастер-класс  по росписи шопперов
В Рязани прошёл мастер-класс  по росписи шопперов
В Рязани прошёл мастер-класс  по росписи шопперов
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