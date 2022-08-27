В Рязани прошёл мастер-класс  по росписи шопперов

27 августа в рамках V Международного форума древних городов «Нарядный мир» на Лыбедском бульваре прошёл мастер-класс по росписи шопперов.

Занятие провела автор бренд-бука форума — дизайнер Елена Евсеева. Участники мастер-класса нанесли на холщёвые сумки элементы, которые украсили всю визуальную продукцию форума.

— Первым элементом, который мы сегодня учились рисовать, является перевёрнутое «Червовое сердце». Такие рисунки использовались в резьбе по камню и были обнаружены на раскопе в Старой Рязани. Второй элемент, «Денежка» – использовался в орнаменте вышивки народного костюма. И третий «Колта» являлся серебряным украшением, которое использовали женщины, — рассказала Елена.