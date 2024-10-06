В Рязани прошел третий общегородской субботник

В Рязани 5 октября состоялся третий общегородской субботник. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В этот раз на уборку вышли около 200 человек: сотрудники администрации, подведомственных учреждений, муниципальных предприятий и организаций. Они очистили от мусора бульвар по ул. Карла Маркса, зеленую зону по проезду от ул. Мервинская до ул. А.Полина, ул. Профессора Никулина, ул. Стройкова (от ул. Островского до дома №68 по ул. Татарская), ул. Березовая (от ООТ Березовая улица до ул. Чернышевского), зеленую зону на ул. Есенина и ул. Кальная (от пл. Театральная до дома №26 по ул. Кальная) и на Касимовском шоссе от перекрестка с ул. Советской Армии до перекрестка с ул. Тимакова, а также Лесопарк (участок от разворотного круга до озера Орешек).

В ходе субботника собрано более 100 куб. метров мусора и 34 куб. метра веток.

Следующий общегородской субботник пройдет 12 октября.