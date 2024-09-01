В Рязани прошел фестиваль мотоспорта «Кубок губернатора Рязанской области»

В Рязани состоялся фестиваль мотоспорта «Кубок губернатора Рязанской области» в дисциплине «Эндуро на мотоциклах — экстрим». О нем на своей странице во «ВКонтакте» написала заместитель председателя рязанского правительства Юлия Швакова.

Фестиваль прошел в Лесопарке 30 августа. Зампред правительства отметила,что суперэндуро является одной из самых массовых дисциплин мотоциклетного спорта, соревнования проводятся в статусе Чемпионата Европы и Чемпионата Мира. Организатор события — министерство спорта Рязанской области при поддержке правительства Рязанской области и компаний «Rolling Moto» и «KENDA».

В соревнованиях участвовали более 20 профессиональных спортсменов из 7 регионов России.

— Рада, что местом состязания в этом году выбрана Рязань. Отмечу, что мы хорошо подготовились к этому дню: на стадионе организаторы смонтировали более 300 тонн искусственных препятствий, сделали все, чтобы трасса была по-настоящему сложной, и участники смогли проявить все свои возможности и волю к победе, — пишет Юлия Швакова.

Среди рязанцев, показавших наилучший результат, оказался Илья Тимонин из Скопина. Он стал призером соревнований.