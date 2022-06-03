21.3 C
Рязань
Пятница, 3 июня, 2022

В Рязани пройдёт выставка собак и кошек «Пойдём Домой»

spot_img
Татьяна Проводина

В Рязани пройдёт выставка собак и кошек «Пойдём Домой»

Выставка животных пройдёт 4 июня в Лесопарке Рязани.

Выставка – поиск дома для кошек и собак «Пойдём Домой» начнётся в 11 утра и продлится до 14 часов. Об этом сообщается на страничке Рязанской городской администрации ВКонтакте.

В программе мероприятия помимо самой выставки собак и кошек будут мастер-классы, развлечения для детей, угощения и ярмарка, которая уже стала традиционной.

К участию приглашают кураторов бездомных животных, а также тех, у кого есть подопечный на передержке.

Участникам мероприятия предварительно нужно записаться по телефону 8(903)640-78-88 и успеть на регистрацию, которая начнётся в день выставки в 10:30.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7