Четверг, 16 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани пройдёт «Первоапрельский забег-2023»

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Фото с сайта администрации Рязани

31 марта в рязанском Лесопарке состоится традиционный оздоровительный «Первоапрельский забег».

Цель мероприятия — пропаганда здорового образа жизни и приобщение горожан к занятиям спортом и физкультурой. Проводит забег управление физической культуры мэрии Рязани.

Участниками могут стать все желающие, имеющие допуск врача, а также костюм или атрибут «Дня смеха».

Программа мероприятия:

10:15-10:55 — регистрация участников;

11:00 — торжественное открытие соревнований;

11:15 — старт забегов по возрастным группам;

12:30 — награждение победителей и призёров.

Для победителей и призёров подготовили памятные призы и грамоты в нескольких номинациях – «Самый юный участник», «Самый оригинальный костюм», «За волю к победе», «Удачный дебют» (взрослый + ребёнок), «Самый многочисленный коллектив».

Заявки на участие в забеге будут принимать до 18 часов 29 марта на электронную почту edelveys-r собачка yandex.ru или по адресу: ул. Ленина, д. 35, каб. 204. Телефон 25-51-36.

Возрастное ограничение 6+

В Рязани пройдёт «Первоапрельский забег-2023»
В Рязани пройдёт «Первоапрельский забег-2023»

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