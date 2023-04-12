В Рязани пройдёт лекция с парфюмерной дегустацией

В субботу, 15 апреля, в Рязани состоится лекция с парфюмерной дегустацией от экскурсовода по Рязани и Рязанской области, основателя исторического салона «Аромат времени» Ксении Паначевой.

На изучение запахов всех желающих приглашают в городской лекторий по адресу: ул. Краснорядская, д. 2. Начало в 13 часов. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Запахи могут моментально вернуть нас в определённый день или изменить настроение. Изучением запахов занимается сравнительно молодая наука — одорология. И она сталкивается с проблемой, которую так и не удалось решить. Человек полетел в космос, появились роботы, заменяющие людей, активно развивается искусственный интеллект. А вот сохранять ароматы люди так и не научились.

Благодаря фотографии мы знаем, как выглядели улицы нашего города в прошлом. А вот как они пахли? Загадка!

Гостям предложат разгадать её вместе с экскурсоводом. Зарегистрироваться на лекцию можно по ссылке.

Возрастное ограничение 6+