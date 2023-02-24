В Рязани пройдёт главная служба перед Великим постом

26 февраля в храмах Рязанской области пройдёт служба с вином прощения. Это богослужение, которое проводится в Прощёное воскресенье. После православные соблюдают Великий пост, самый длинный в году.

Рязанская епархия приглашает православных к соборной молитве накануне поста. Роаверк богослужение пройдёт в Христорождественском соборе Рязанского кремля.

Совершит богослужение митрополит Рязанский и Михайловский Марк.Начало службы в 15:00.

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