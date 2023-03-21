В Рязани пройдёт фестиваль детских книг «Буковка» (5+)

В Рязанской областной детской библиотеке (Рязань, улица Почтовая, 63) пройдёт фестиваль детских книг «Буковка» (5+).

Публикуем афишу мероприятия.

24 марта

12.00 Торжественное открытие Недели детской книги и Фестиваля детских книг «Буковка»

13.00 «От печки до лавочки»: интерактивное погружение в прошлое России по книге Марины Улыбышевой «Русская изба» издательства «Настя и Никита» для детей 6–10 лет

13.30 «Вальс слонов»: встреча с писателем Игорем Жуковым от издательства «Априори-Пресс» для детей 5–12 лет

14.00 «Волшебный мир Белль и Бу»: мастер-класс от издательства «Молодая мама»

25 марта

11.00 «Истории про таксу Тюпочку»: встреча с писателем Игорем Карде от издательства «Априори-Пресс» для детей 5–10 лет

12.00 «Так делают книги»: виртуальная экскурсия в издательство «Настя и Никита» и мастер-класс для детей 7–10 лет

13.00 «Приключения на необитаемом острове»: увлекательное путешествие вслед за Робинзоном Крузо по книге Николая Назаркина «Необитаемые острова» издательства «Настя и Никита» для детей 5–10 лет

13.00 «Расследования в школе»: мастер-класс по шифрам от издательства «КомпасГид» (по книгам: «Код Ореста» М. Энгстранда, «Город Солнца» Е. Рудашевского и «Тайны Лариспема» Л. ПьерраПажо) для детей 12–15 лет

14.00 «Зеркало»: спектакль по мотивам поэтических произведений Сергея Есенина и Владимира Маяковского художественной студии «Дом ласточки» для детей от 7 лет

14.30 «Не имей 100 рублей»: медиачас финансовой грамотности по книге Татьяны Поповой «Откуда берутся деньги?» издательства «Настя и Никита» для детей 6–10 лет

26 марта

11.00 «К нам на урок пригласили поэта»: встреча с писательницей Ириной Иванниковой для детей 5–10 лет

12.00 «Лисички»: мастер-класс с художником Екатериной Гончаровой для детей 6–10 лет

13.00 «Первоцвет»: мастер-класс по декорированию для детей 6–12 лет.

13.00 «Сказки о вредных девчонках»: беседа по творчеству Феликса Маляренко от издательства «РуДа» для детей 7–10 лет

В дни фестиваля есть возможность приобрести книги по ценам издательств.