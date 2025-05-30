В Рязани произошло ДТП с участием электромопеда: пострадала женщина

В результате ДТП в Рязани пострадала женщина. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

Авария случилась 29 мая около 16:55 на улице Большая. В районе дома №26 столкнулись легковой автомобиль и электромопед. По предварительной информации, 22-летний водитель «Лады Весты» не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной.

За рулём электромопеда «Таннат» находилась 45-летняя женщина. В результате столкновения она получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

На месте работали сотрудники ГИБДД.

Правоохранители проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.