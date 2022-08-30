В Рязани проходит выставка-конкурс «Этно-Мозаика»

С 24 по 27 августа в Рязани в пятый раз прошёл Международный Форум древних городов «Нарядный мир».



В рамках форума 24 августа в Рязанском государственном областном художественном музее им. И. П. Пожалостина открылся Межрегиональный фестиваль «ЭТНО-МОЗАИКА» — выставка-конкурс современной одежды и текстиля по мотивам русского народного костюма и тканей.

Фестиваль объединил выше ста участников из различных городов России, занимающихся русским народным костюмом – уникальным художественным явлением, богатейшие традиции которого продолжают вдохновлять художников.

Конкурсные работы можно увидеть на выставках, которые пройдут в зданиях Рязанского художественного музея по адресам ул. Свободы, д.57 и ул. Есенина 112.

На первой экспозиции будут выставлены работы, выполненные в технике ткачества и ручной набойки, с применением традиционной отделки вышивкой и кружевом.

Во втором выставочном павильоне представлены фантазийные работы дизайнеров на тему народного искусства в современном костюме и тканях. Также представлен дизайнерский интерьерный текстиль.

Среди участников фестиваля представители Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица, московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, ивановского государственного политехнического университета, а также региональных предприятий — «Труженица» и «Кадомский вениз».

Помимо конкурсных работ выставку дополняют аксессуары, выполненные в технике горячей эмали, а также произведения живописи на тему народного костюма.

В рамках выставки проходят творческие встречи и мастер- классы.

1 сентября в 13.00 в Рязанском художественном музее творческая встреча с членом Союза художников России Ириной Геннадьевной Риффель.

3 сентября в 14.00 в Выставочном зале на ул. Есенина, 112 лекция «От набойки до ротационной печатной машины. Эволюция набивных тканей» преподавателя кафедры дизайна текстиля Московской государственной художественно-промышленной академии С.Г. Строганова Анастасии Владимировны Кельциной.

6 сентября в 14.00 в Художественном музее мастер-класс по технике численного кружевоплетения заслуженных художников РФ Татьяны Пресновой и Ирины Копытиной ( ЗАО «Труженица», г. Михайлов Рязанской области).

7 сентября в 12.00 в Художественном музее мастер-класс по технике ажурной вышивки мастеров ООО 2кадомский Вениз». ( г. Кадом Рязанской области).

7 сентября в 15.00 в Художественнном Музее лекция – мастер-класс по ручной кубовой набойке Веры Голубевой.