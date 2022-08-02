В Рязани пройдёт фестиваль дизайна современной одежды и текстиля по русским народным мотивам «ЭТНО-МОЗАИКА»

С 24 по 27 августа в Рязани в пятый раз пройдёт Международный Форум древних городов.



В рамках форума 24 августа в Рязанском государственном областном художественном музее им. И. П. Пожалостина откроется Межрегиональный фестиваль дизайна современной одежды и текстиля по русским народным мотивам «ЭТНО-МОЗАИКА».



Фестиваль станет площадкой творческих экспериментов, анализа современных тенденций, обмена опытом между дизайнерами одежды и тканей.



Посетителей Фестиваля ждут выставка, мастер-классы и творческие встречи!



Подробнее с программой проведения фестиваля можно на сайте форума и официальной группе ВК.



Присоединяйтесь! Все события форму Древних городов под официальным тегом — #ФорумНарядныйМирРязань