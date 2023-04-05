В Рязани продолжается регистрация новых кандидатов предварительного голосования «Единой России»



Состоялось очередное заседание городского оргкомитета по проведению предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Рязанской городской Думы.

Документы на участие в предварительном голосовании подали 26 человек. 5 апреля организационный комитет рассмотрел заявления, поступившие с 31 марта по 4 апреля, и зарегистрировал кандидатами предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Рязанской городской Думы:

– Андрея Матвеенко (по одномандатному избирательному округу №3);

– Игоря Поротикова (по внутримуниципальной группе №3);

– Романа Худякова (по одномандатному избирательному округу №1);

– Владимира Соколова (по внутримуниципальной группе №16);

– Алексея Конюшина (по одномандатному округу №13);

– Александра Пучкова (по внутримуниципальной группе №4);

– Анатолия Бороненкова (по внутримуниципальной группе №3);

– Никиту Булатова (по одномандатному избирательному округу №3 и внутримуниципальной группе №3).

Выдвижение кандидатов продлится до 27 апреля включительно. Желающие принять участие в партийной процедуре по выборам депутатов Рязанской городской Думы могут подать документы в организационный комитет по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 10, в будние дни с 09.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 или онлайн на сайте pg.er.ru.

Зарегистрированные кандидаты обязаны разместить в своем личном кабинете на сайте предварительного голосования не менее двух видеороликов: «Самопрезентация. Главные достижения в жизни», «Что я сделаю в первую очередь, если меня изберут депутатом?» или «Почему я решил стать депутатом Рязанской городской Думы?». Видеоконтент должен быть размещен не позднее 12 мая.