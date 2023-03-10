Пятница, 10 марта, 2023
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В Рязани продолжается работа мобильного Многофункционального семейного центра

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Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области информирует о работе мобильного Многофункционального семейного центра.

10 марта в Рыбновском, Рязанском и Спасском районах работал выездной Многофункциональный семейный центр. На прием к специалистам обратились порядка 100 человек, в том числе 18 членов семей участников специальной военной операции. 

Жителей районов интересовали меры социальной поддержки, оформление социальных выплат, в том числе единовременных при рождении детей, вопросы пенсионного обеспечения, переобучения, получения социального обслуживания. Большим спросом пользовались услуги юридического бюро. 

Многофункциональный семейный центр работает на базе Центра занятости населения г. Рязань. С 6 февраля организована работа мобильного МСЦ. Это позволяет сделать его услуги доступными в отдаленных населенных пунктах Рязанской области. Следующий выезд состоится 30 марта. Специалисты посетят Старожиловский, Ряжский и Ухоловский районы. Подробную информацию о работе Многофункционального семейного центра можно получить по телефону (4912) 513-670.

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