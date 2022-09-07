В Рязани продолжается приемка автодорог после ремонта

7 сентября состоялась приемка пяти участков автомобильных дорог после выполненного ремонта. В комиссии – представители управления и Дирекции благоустройства, депутатского корпуса, подрядных организаций и общественности.

На улице Октябрьский городок от дома №32 до дома №49 заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части, установлены бордюры, выполнены примыкания, произведено устройство освещения. Комиссией выявлены недостатки – отсутствие дорожной разметки и оставленный в некоторых местах строительный мусор. Для их устранения подрядчику установлен семидневный срок.

На участке автомобильной дороги по ул. Стройкова произведен комплексный ремонт покрытия проезжей части, отремонтированы тротуары и заменен бортовой камень, местами заниженный для удобства передвижения маломобильных групп граждан. Кроме того, созданы дополнительные парковочные места у новой БСМП. Все работы прошли согласно плану, однако комиссией отмечены и недостатки: нет дорожной разметки, не убран мусор вдоль дороги, не работает освещение. Подрядной организации было поручено устранить недочеты в течение семи дней.

На участках по улице Ленинского Комсомола и ул. Стройкова (пересечении с ул. Гагарина) ремонт не завершен. На дорогах не уложен верхний слой из асфальтобетонного покрытия. Работы комиссией не приняты. Представители подрядной организации заверили, что в течение недели завершат ремонт.

На автомобильной дороге по ул. 4-я Линия работы по ремонту «картами» выполнены не в полном объеме. Не завершено устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, не убран строительный мусор, не отрегулировано высотное положение люков колодцев. Представитель подрядчика отметил, что для завершения работы потребуется 5 рабочих дней. Комиссия не приняла участок автодороги.