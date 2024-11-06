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В Рязани продолжается капремонт поликлиники № 5

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Алексей Самохин

В Рязани продолжается капитальный ремонт корпусов больницы № 5, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В рамках реализации федерального проекта модернизации первичного звена здравоохранения» выполнены работы по капитальному ремонту поликлиники на общую сумму 4,18 млн. рублей. В частности, проведены замена инженерных коммуникаций (водопровод, электрика, канализация), установлены сантехнические приборы; отделочные работы внутренних помещений; замена деревянных оконных дверных блоков на ПВХ; заменена входная дверь в поликлинику.

В клинику поставлено необходимое медицинское оборудование.

В рамках регионального бюджета на 2025 год запланированы ремонт фасада и входных групп поликлиники.

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