Четверг, 1 февраля, 2024
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В Рязани приезжий расплачивался в магазинах чужой банковской картой

7info
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В Рязани сотрудники полиции задержали 36-летнего гражданина одной из стран Средней Азии, подозреваемого в краже денег с банковской карты.

По данным полиции, 20-летний работник одной из организаций обратился в отдел МВД России по Московскому району города Рязани с заявлением о несанкционированном списании 7961 рубля с его банковской карты. Заявитель рассказал, что незадолго до происшествия потерял карту в неизвестном месте. Вскоре он заметил, что на телефон стали поступать уведомления о списании денежных средств в результате покупок в различных магазинах.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 36-летний гражданин одной из стран Средней Азии, проживающий в Рязани.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Полиция напоминает, что снятие денежных средств с найденной карты либо оплата покупок с её помощью влечет возбуждение уголовного дела и привлечение к ответственности. Если вы утеряли банковскую карту, то незамедлительно обратитесь в банк для блокировки действий по вашему банковскому счёту.

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