Среда, 25 сентября, 2024

В Рязани презентуют книгу Александра Дворкина «Хроники крестовых походов»

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от freepik

В четверг, 26 сентября, в Рязани, в библиотеке имени Горького состоится торжественное открытие Х Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир». 

В программе фестиваля запланированы презентация книги «Хроники крестовых походов» известного историка и специалиста в области сектоведения, писателя и публициста Александра Дворкина. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии

Презентация состоится в малом конференц-зале библиотеки 27 сентября в 18:00. 

На следующий день, 28 сентября, в большом конференц-зале пройдет встреча с Наталией Ячеистовой и презентация книги «”Вечное лето” и другие рассказы», начало в 12:00.

Возрастное ограничение: 16+.

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