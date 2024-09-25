В Рязани презентуют книгу Александра Дворкина «Хроники крестовых походов»

В четверг, 26 сентября, в Рязани, в библиотеке имени Горького состоится торжественное открытие Х Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир».

В программе фестиваля запланированы презентация книги «Хроники крестовых походов» известного историка и специалиста в области сектоведения, писателя и публициста Александра Дворкина. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

Презентация состоится в малом конференц-зале библиотеки 27 сентября в 18:00.

На следующий день, 28 сентября, в большом конференц-зале пройдет встреча с Наталией Ячеистовой и презентация книги «”Вечное лето” и другие рассказы», начало в 12:00.

Возрастное ограничение: 16+.