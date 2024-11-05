В Рязанской области полицейские за выходные и праздничные дни выявили 21 нарушение в сфере миграции. Административные протоколы составлены в отношении иностранных граждан, которые нарушили правила пребывания на территории России или работали без законных оснований. Виновным грозят серьёзные штрафные санкции.

Также сотрудники полиции пресекли случай фиктивной регистрации. Участковые уполномоченные вместе с сотрудниками миграционной службы выяснили, что 52-летний житель Рязани организовал фиктивную постановку на учёт 36-летнего иностранца из одной из стран Средней Азии. Иностранец был формально прописан по адресу на улице Черновицкой, но на самом деле проживал в другом месте.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса России за фиктивную регистрацию иностранного гражданина. Это преступление наказывается крупным штрафом — от 100 до 500 тысяч рублей, или лишением свободы на срок до трёх лет.