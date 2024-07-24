В Рязани повысят стоимость выкупаемых муниципальных земельных участков. На данный момент цена земельных участков при заключении договоров купли-продажи определяется пятикратной величиной ставки земельного налога. Изменения предполагают поэтапное увеличение размера выкупной стоимости участков, сообщает мэрия.

Для участков, где расположены нежилые здания:

— с 1 января 2025 года в размере 15% кадастровой стоимости;

— с 1 января 2026 года в размере 30% кадастровой стоимости;

Для участков, где расположены индивидуальные жилые дома:

— с 1 января 2025 года в размере 3% кадастровой стоимости;

— с 1 января 2026 года в размере 6% кадастровой стоимости.

Для участков, где расположены нежилые здания, ранее отчужденные из государственной либо муниципальной собственности:

— с 1 января 2025 года в размере 5% кадастровой стоимости;

— с 1 января 2026 года в размере 10% кадастровой стоимости.Данные меры позволят установить справедливую выкупную стоимость муниципальных участков и увеличить доходную часть городского бюджета