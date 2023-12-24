В Рязани из-за обрыва сети изменены и остановлены троллейбусные маршруты

Из-за погодных условий в Рязани произошли обрывы троллейбусной контактной сети, сообщила пресс-служба городской администрации.

На улице Юбилейной в районе дома 8 дерево упало на контактные провода. Троллейбусы 10 маршрута следуют от депо 2 до пл. Попова. Спасатели МЧС приступят к спиливания дерева в светлое время суток, в соответствии с техникой безопасности.

Отсутствует напряжение сети на Первомайском проспекте. Ремонтная бригада УРТ выехала на место.

Из-за налипания мокрого снега произошел обрыв контактного провода на Куйбышевском шоссе в районе остановки ДСК в сторону пл. Театральной. Троллейбусы 12 и 13 маршрутов не проходят. Ремонтная бригада выехала для проведения работ.

В связи с этим сейчас троллейбусные маршруты:

№1, 9, 10, 12, 13, 16 приостановлены;

№5в , 5н работают через ул Дзержинского

№3 работает по маршруту.