Среда, 14 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани полиция ищет очевидцев ДТП 30 июня

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Полицейские в Рязани просят откликнуться очевидцев ДТП с велосипедистом, которое произошло 30 июня в центре города, – сообщает Госавтоинспекция Рязанской области.

На улице Грибоедова у дома 14 в 17:50 неизвестный на велосипеде сбил пешехода, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора для пешеходов. Велосипедист скрылся с места происшествия.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому факту, просят обращаться по телефонам: (4912) 29-95-86, 29-76-68, а также по адресу: г. Рязань ул. Лесная, д. 28 (Отдельный СБ ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области).

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