В Рязани полицейские проверили соблюдение миграционного законодательства

Во вторник, 24 мая, в Рязани сотрудники полиции, вместе с представителями регионального УФСБ, Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО проверили грузовой и пассажирский транспорт. Цель рейда — выявление нарушений миграционного законодательства, сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В ходе проверок выявлено 21 нарушение миграционной направленности. 14 человек предоставили ложные сведения. Составлено 5 протоколов за нарушение правил въезда или пребывания на территории РФ, один иностранец скрывался от выдворения за территорию страны. Также выявлен факт незаконного привлечения к работе мигранта.

По линии безопасности дорожного движения составлено 8 протоколов, в том числе за незаконную тонировку.

Ппо линии государственного автодорожного надзора выявлено 4 правонарушения. Два иностранца занимались перевозками без лицензии, 1 нарушил правила перевозки пассажиров, один автомобиль выпущен на линию без тахографа.

На штраф стоянку помещено 3 транспортных средства, находящихся под управлением водителей-иностранцев.