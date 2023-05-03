В Рязани появятся цифровые классы

В Рязанской области появятся цифровые классы. Такое соглашение подписали ректор Рязанского государственного радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина Михаил Чиркин, министр цифрового развития региона Андрей Ульянов и директор школы №76 имени Н.Н. Чумаковой Ольга Игнатова.

Подписание состоялось в ходе образовательного интенсива по профориентации «Навстречу IT». Ученики узнали о направлениях подготовки по цифровым специальностям в новых классах технологического профиля. Такие классы заработают с нового учебного года. Пока в учебном заведении начнут действовать цифровые кружки для всех учеников.

В этом году в школе откроются кружки по робототехнике, программированию и 3D моделированию, а с нового учебного года – полноценные IT-классы по цифровым направлениям.

Специалисты минцифры и преподаватели РГРТУ познакомят школьников с передовыми цифровыми производствами Рязанской области и перспективными работодателями, – пишут «Рязанские ведомости».