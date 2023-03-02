В Рязани появится скульптура, посвящённая профессии педагога

В Рязанской области проходит тематический конкурс на лучшую скульптуру, посвящённую профессии педагога. Об этом сообщается в группе Рязанская область ВКонтакте.

Арт-объект будет создан по эскизу победителя и установлен в сквере на улице Ленина в областном центре.

Предложить свой вариант скульптуры может любой желающий. Чтобы поучаствовать в конкурсе, необходимо заполнить заявку, приложить эскиз, указать размеры, план размещения и пояснительную записку. Можно также сделать макет.

Приём документов идёт с 1 марта по 10 апреля по адресу: Рязань, улица Урицкого, дом 2, здание общежития гостиничного типа «Учитель», кабинет 104.