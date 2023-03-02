Четверг, 2 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани появится скульптура, посвящённая профессии педагога

На главнуюНовости Рязани
Источник: группа Рязанская область ВКонтакте

В Рязанской области проходит тематический конкурс на лучшую скульптуру, посвящённую профессии педагога. Об этом сообщается в группе Рязанская область ВКонтакте.

Арт-объект будет создан по эскизу победителя и установлен в сквере на улице Ленина в областном центре.

Предложить свой вариант скульптуры может любой желающий. Чтобы поучаствовать в конкурсе, необходимо заполнить заявку, приложить эскиз, указать размеры, план размещения и пояснительную записку. Можно также сделать макет.

Приём документов идёт с 1 марта по 10 апреля по адресу: Рязань, улица Урицкого, дом 2, здание общежития гостиничного типа «Учитель», кабинет 104.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации