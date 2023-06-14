В Рязани появилась Библиотека семейного чтения «ПЛЮС»

В Рязани появилась ещё одна модельная библиотека, – сообщает Рязанская область ВКонтакте.

Новые залы для игр, чтения, мастер-классов, а также выставочные зоны и пространства для образования и мероприятий появились в библиотеке-филиале №7 в рамках нацпроекта «Культура».

Для библиотеки закупили мультимедийную аппаратуру, трансформируемую мебель, новые книги и подъёмник для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Внутренние помещения, входную группу и кровлю полностью отремонтировали.

Обновлённая библиотека станет современным пространством не только для чтения, но и для образования, творчества и общения. Учреждение будет называться Библиотека семейного чтения «ПЛЮС».