В Рязани подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Ученик года»

На заочный этап конкурса поступило более 50 заявок со всех муниципалитетов Рязанской области в 7 номинациях. На очный этап прошло 30 участников, которые поборолись за звание «Ученик года» в одной из семи номинаций.

Рязанские школьники достойно представили наш город. Ребята стали победителями в следующих номинациях:

— «Творческая личность года» – Юлия Пасынкова, МБОУ «Гимназия № 5»;

— «Спортсмен года» – Ксения Сидорова, МБОУ «Школа № 65»;

— «Председатель совета обучающихся года» – Даниил Поляков, МБОУ «Школа № 65».

Учащиеся представят Рязанскую область на Всероссийском конкурсе «Ученик года».