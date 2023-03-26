Воскресенье, 26 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани подтоплено 28 приусадебных участков

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В Рязани подтоплены 28 приусадебных участков частного жилого сектора в посёлке Борки. Из-за подтопления перекрыт участок дороги от остановки «Борки-1» до остановки «Борки-2».

Автобусы маршрута №11 при движении в сторону остановки «Детский сад №45» будут следовать по сокращённому маршруту до остановки «Борки-1» с сохранением расписания.

В Рязани подтоплено 17 низководных мостов и 3 участка дороги. Данные на 26 марта приводит главк МЧС по Рязанской области.

По одному мосту подтоплено в Шиловском, Рыбновском, Старожиловском и Скопинском районах, по два – в Михайловском, Спасском и Путятинском. В Сапожковском районе подтоплены 3 низководных моста, а в Кораблинском районе – четыре.

В Михайловском районе подтоплен один участок дороги, в Рязанском районе – два.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации