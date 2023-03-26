В Рязани подтоплено 28 приусадебных участков

В Рязани подтоплены 28 приусадебных участков частного жилого сектора в посёлке Борки. Из-за подтопления перекрыт участок дороги от остановки «Борки-1» до остановки «Борки-2».

Автобусы маршрута №11 при движении в сторону остановки «Детский сад №45» будут следовать по сокращённому маршруту до остановки «Борки-1» с сохранением расписания.

В Рязани подтоплено 17 низководных мостов и 3 участка дороги. Данные на 26 марта приводит главк МЧС по Рязанской области.

По одному мосту подтоплено в Шиловском, Рыбновском, Старожиловском и Скопинском районах, по два – в Михайловском, Спасском и Путятинском. В Сапожковском районе подтоплены 3 низководных моста, а в Кораблинском районе – четыре.

В Михайловском районе подтоплен один участок дороги, в Рязанском районе – два.