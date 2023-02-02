Четверг, 2 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани почтили память героев Сталинградской битвы

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта администрации Рязани

На площади Победы в Рязани 2 февраля торжественно возложили цветы к Монументу Победы в честь 80-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.

Участвовали в церемонии мэр города Елена Сорокина, первый зампред областного правительства Анна Рослякова, представители депутатского корпуса, силовых ведомств, ветеранских организаций, общественных объединений, а также курсанты и жители Рязани.

В Рязани почтили память героев Сталинградской битвы
В Рязани почтили память героев Сталинградской битвы
В Рязани почтили память героев Сталинградской битвы

У Вечного огня память героев Сталинградской битвы почтили минутой молчания. В честь защитников Родины дали троекратный оружейный салют, возложили гирлянду воинской славы и цветы.

Торжественным маршем прошли курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного ордена Суворова дважды Краснознамённого училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

В Рязани почтили память героев Сталинградской битвы
В Рязани почтили память героев Сталинградской битвы
В Рязани почтили память героев Сталинградской битвы

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации