В Рязани планируют создать префектуру микрорайона Солотча. Данный проект решения обсуждался в понедельник, 16 декабря, Рязанской городской Думой на комитете по местному самоуправлению, общественной безопасности, регламенту и депутатской этике.

Основными направлениями работы префектуры станут выполнение решений администрации города Рязани по удовлетворению потребностей жителей микрорайона, организация работ по благоустройству и уборке территорий, обеспечение жизнедеятельности территории и ее развития. Также территориальное управление будет осуществлять функцию контроля за исполнением жилищного законодательства России и выявлять самовольные объекты капитального строительства.

Сообщается, что создание префектуры позволит оперативно решать задачи и проблемы населения и гостей Солотчи. В настоящее время в микрорайоне проживают более 2,7 тысяч человек. Площадь Солотчи составляет 2791,7 га, из которых 168,8 га отведено под жилую застройку.