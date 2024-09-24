В Рязани планируют приватизировать РГРЭС

На сайте областного правительства появилась информация о приватизации РГРЭС. Это произойдет в 2024-2026 годы.

Согласно постановлению, приватизация предлагается для того, чтобы обеспечить бесперебойное энергообеспечения населения. Требуется и модернизации электросетевого комплекса в регионе.

Также, согласно проекту, предприятие планируют преобразовать в акционерное общество. Единственным акционером будет Рязанская область.

Ранее губернатор Павел Малков неоднократно высказался о ситуации с аварийными отключениями электроэнергии в Рязани. На одном из заседаний он заявил, что проблема заключается в многолетнем отсутствии финансирования развития электросетей и «вопиющем непрофессионализме ответственных должностных лиц в организации работы предприятия городских электросетей».