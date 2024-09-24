Вторник, 24 сентября, 2024

В Рязани планируют приватизировать РГРЭС

Автор: Кристина Аманн

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На сайте областного правительства появилась информация о приватизации РГРЭС. Это произойдет в 2024-2026 годы.

Согласно постановлению, приватизация предлагается для того, чтобы обеспечить бесперебойное энергообеспечения населения. Требуется и модернизации электросетевого комплекса в регионе.

Также, согласно проекту, предприятие планируют преобразовать в акционерное общество. Единственным акционером будет Рязанская область.

Ранее губернатор Павел Малков неоднократно высказался о ситуации с аварийными отключениями электроэнергии в Рязани. На одном из заседаний он заявил, что проблема заключается в многолетнем отсутствии финансирования развития электросетей и «вопиющем непрофессионализме ответственных должностных лиц в организации работы предприятия городских электросетей».

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