Вторник, 23 июля, 2024

Павел Малков назвал две причины постоянных аварийных отключений электроэнергии в Рязани

Автор: Кристина Аманн

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Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального правительства высказался о ситуации с аварийными отключениями электроэнергии в Рязани. Он назвал две причины происходящего.

Проблема, по словам губернатора, заключается в многолетнем отсутствии финансирования развития электросетей. Нагрузка на них выросла, сети приходили в упадок, и теперь рязанцы сталкиваются с таким проблемами. Также Павел Малков отметил «вопиющий непрофессионализм ответственных должностных лиц в организации работы предприятия городских электросетей».

Малков добавил, что по обеим причинам необходимо принимать серьёзные меры. Сети нуждаются в финансировании и специалистах, которые должны обеспечивать процесс работы изнутри.

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