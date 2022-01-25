В Рязани планируют отремонтировать улицу около остановки «Новоселов, 54»

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике депутаты обсудили информацию администрации Рязани о реализации предложений, поступивших в ходе проведения публичных слушаний по проекту бюджета в 2018, 2019 и 2020 годах, в части вопросов дорожного хозяйства и благоустройства города. В 2021 году было выполнено 49 пунктов из перечня предложений рязанцев. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы.

В текущем году продолжаются работы по еще пяти предложениям. Речь идет о замене ограждения территории детского сада №142, ремонте исторического фасада школы №7, устройстве освещения в поселке Шлаковый, капитальном ремонте автодороги по улице Центральная и ремонте улицы Новоселов около остановки общественного транспорта «Новоселов, 54».

Кроме того, администрация города предоставила информацию о контроле за исполнением предложений, поступивших в ходе публичных слушаний по проекту бюджета города Рязани в 2021 году. Отмечено, что ряд пожеланий рязанцев выполнен уже в прошедшем году.

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Администрация города сформировала перечень нереализованных предложений и дополнила его пожеланиями, озвученными на публичных слушания по бюджету в 2021 году. В него вошли 516 обращений граждан. Была устранена задвоенность, определены те предложения, реализация которых не относится к полномочиям органов местного самоуправления. Отчет о реализации будет озвучиваться ежеквартально.