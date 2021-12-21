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Вторник, 21 декабря, 2021
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В Рязани планируют обновить более 100 автобусов и троллейбусов

Александр Ильин

В Рязани планируют обновить подвижной состав МУП «УРТ» за счёт нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и по договорам лизинга, сообщил 21 декабря заместитель председателя правительства региона Евгений Беленецкий на презентации Стратегии развития региона. 

Он отметил, что мероприятия по обновлению транспорта заложены в стратегию развития Рязанской области до 2030 года. 

Так, планируется заменить более 100 троллейбусов и автобусов среднего и большого класса. 

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Отметим, что сроки проведения соответствующих мероприятий Беленецкий не обозначил.

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