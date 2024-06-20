Четверг, 20 июня, 2024

В Рязани пятерых офицеров ВКС осудили за кражу топлива на 12 млн рублей

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/sudpress62

Во вторник, 18 июня, Рязанский гарнизонный военный суд признал пятерых офицеров ВСК виновными в краже авиационного топлива, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, в 2022 году военнослужащие похитили имущество Минобороны РФ общей стоимостью 12 млн рублей.

В качестве наказания суд назначил офицерам лишение свободы в колонии общего режима. Конкретные сроки в пресс-релизе не указаны. Кроме того, осуждённые выплатят штрафы в 300-400 тыс рублей.

Иск министерства обороны России о возмещении ущерба удовлетворён частично. Из заявленных к выплате 12 762 449 рублей 52 копеек осуждённые вернули добровольно 7 289 822 рубля 44 копейки.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками дела.

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