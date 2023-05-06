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Суббота, 6 мая, 2023

В Рязани пешеходы разбили нос водителю

People фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com
People фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com

В Рязани группа молодых людей напала на водителя и разбила ему нос. Об этом 7info сообщил пострадавший.

Инцидент случился в субботу, 6 мая, на улице Грибоедова. Мужчина затормозил перед регулируемым переходом, пропустил пешеходов. После этого поехал, остановился на следующем светофоре, где его нагнали эти люди.

По словам пострадавшего, они били кулаком по машине, залезли в салон и разбили ему нос. 

Рязанец пошёл с заявлением в полицию. 

Из видео не совсем понятно, что стало причиной нападения. Возможно, между водителем и пешеходами произошла словесная перепалка. 

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