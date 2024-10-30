В Рязани перекроют участок Лево-Лыбедской улицы из-за дорожных работ

В Рязани на время проведения дорожно-строительных работ будет временно перекрыто движение транспорта по улице Лево-Лыбедской и переулку Войкова. Подробности сообщила пресс-служба городской администрации.

С 08:00 31 октября по 18:00 20 ноября движение на участке по улице Лево-Лыбедской — от переулка Войкова до улицы Кремлевский вал — и по переулку Войкова, от дома № 59 по улице Щедрина до улицы Лево-Лыбедской, будет ограничено.

Для удобства автомобилистов в местах работ установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, зоны ремонта ограждены для безопасности участников движения.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута, чтобы избежать пробок и задержек.