В Рязани перекроют движение на улице Забайкальской, изменят маршруты транспорта

В связи с проведением работ по строительству участка теплосетей под проезжей частью улицы Забайкальской, движение транспорта будет закрыто в районе дома №13 по улице Забайкальской в сторону дома №10 с 19:00 4 октября до 6:00 7 октября. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На время работ:

Троллейбусы маршрута №1 будут следовать до остановочного пункта «Дягилевский городок».

Автобусы маршрута №41М2 будут следовать до остановочного пункта «Гостиница Байкал».

Мэрия просит жителей Рязани учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.