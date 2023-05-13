Суббота, 13 мая, 2023
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В Рязани передали в суд дело торговцев наркотиками

7info

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 2005 года рождения и иностранного гражданина 1998 года рождения. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Фигуранты дела обвиняются в незаконных приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, а также покушении на незаконный сбыт наркотиков с помощью интернета (ч. 2 ст. 228 УК РФ, ч.3 ст. 30, п.«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Двое обвиняемых на момент совершения преступления были несовершеннолетними. По версии следствия, они купили партию наркотических средств, затем начали продавать запрещённый товар с помощью закладок.

Кроме того, один из обвиняемых незаконно приобретал наркотические средства и психотропное вещество для личного употребления.

Расследование дела завершено, оно передано на рассмотрение в суд.

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