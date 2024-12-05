Четверг, 5 декабря, 2024
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В Рязани отремонтировали участок автомобильной дороги

Дата публикации

Валерия Мединская
Фото с сайта администрации Рязанской области

В четверг, 5 декабря, прошла приемка дорожных работ, в ходе которых отремонтировали участок автомобильной дороги от д. 16, корп. 1 по улице Крупской до Юбилейной улицы. Сообщает пресс-служба администрации Рязанской области.

В ходе работ расширили проезжую часть, уложили асфальтобетонное покрытие и бордюрный камень, сделали тротуар, нанесли дорожную разметку, установили знаки. Для безопасности пешеходов поставили дорожное ограждение. Напротив детских садов и школы сделаны пешеходные переходы, оборудованные светофорами и дорожными знаками, нанесена разметка.

В состав комиссии по приемке работ вошли представители управления дорожного хозяйства и транспорта, Дирекции благоустройства города, подрядной организации и общественности.

Работы на улице приняты без замечаний.

В Рязани отремонтировали участок автомобильной дороги
В Рязани отремонтировали участок автомобильной дороги
В Рязани отремонтировали участок автомобильной дороги
В Рязани отремонтировали участок автомобильной дороги
В Рязани отремонтировали участок автомобильной дороги

Фото с сайта администрации Рязанской области.

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