В Рязани отремонтировали участок автомобильной дороги

В четверг, 5 декабря, прошла приемка дорожных работ, в ходе которых отремонтировали участок автомобильной дороги от д. 16, корп. 1 по улице Крупской до Юбилейной улицы. Сообщает пресс-служба администрации Рязанской области.

В ходе работ расширили проезжую часть, уложили асфальтобетонное покрытие и бордюрный камень, сделали тротуар, нанесли дорожную разметку, установили знаки. Для безопасности пешеходов поставили дорожное ограждение. Напротив детских садов и школы сделаны пешеходные переходы, оборудованные светофорами и дорожными знаками, нанесена разметка.

В состав комиссии по приемке работ вошли представители управления дорожного хозяйства и транспорта, Дирекции благоустройства города, подрядной организации и общественности.

Работы на улице приняты без замечаний.

Фото с сайта администрации Рязанской области.