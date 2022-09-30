В Рязани отпраздновали Международный день пожилых людей

30 сентября в ЦГБ имени С.А. Есенина состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей. В этот день представителей старшего поколения поздравили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, заместитель руководителя аппарата администрации города Рязани Евгения Власова, директор Центральной библиотечной системы города Лариса Крохалева, председатель Рязанского городского Совета ветеранов Валерий Конопацкий.

Они поблагодарили представителей «серебряного» возраста за мудрые советы, поддержку, активность и неравнодушие, пожелали всегда оставаться энергичными, бодрыми и сильными духом.

В связи с праздником участников мероприятия отметили муниципальными наградами, а также вручили ценные подарки и цветы. Для ветеранов был организован концерт. Артисты исполнили известные музыкальные композиции разных лет, под которые зрители смогли окунуться в приятные воспоминания, спеть любимые песни.

Администрация города Рязани традиционно с 2008 года приглашает пожилых жителей областного центра на праздничное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей. Сегодня на территории города Рязани проживает 167 427 пенсионеров. Из них 103 участника войны, 1770 труженика тыла, 40 150 ветеранов труда.