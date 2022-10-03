В Рязани отметили День образования ОМОН Росгвардии

Сегодня, 3 октября, в России отмечают День образования отрядов мобильных особого назначения Росгвардии. В этот день в 1988 году в Советском Союзе были созданы отряды милиции особого назначения.

В составе Федеральной службы войск Нацгвардии РФ ОМОН находятся с апреля 2016 года. Сотрудники ОМОН охраняют общественный порядок и безопасность, участвуют в спецоперациях по пресечению преступлений. Инженерно-технические группы ОМОН обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы.

С начала текущего года рязанский ОМОН «Вятич» выполнил свыше 800 служебных задач, задержал около 20 подозреваемых в совершении преступлений, обезвредил больше 130 боеприпасов.

Традиционно в день образования отряда ветераны и сотрудники ОМОН почтили минутой молчания память сослуживцев, погибших при исполнении служебных обязанностей. Памятное мероприятие прошло на Аллее Героев Новогражданского кладбища. За время существования отряда 6 бойцов спецподразделения погибли при исполнении служебного долга на Северном Кавказе.

В Рязани ОМОН образовался 31 марта 1993 года. С тех пор сотрудники подразделения больше 300 раз награждались госнаградами, в том числе орденом За личное мужество – 4, орденом Мужества – 15, медалью За отвагу – 95. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Рязанской области.