В Рязани отмечают 195- летний юбилей Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского

14 января в ЦГБ имени С.А.Есенина прошёл телемост, посвященный 195 летнему юбилею Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, выдающегося ученого, государственного и общественного деятеля. «Юбилей в прямом эфире»- так назвали сотрудники библиотеки это событие.

Пришли историки, краеведы, географы, коллеги из библиотеки имени Горького, журналисты. Директор ЦБС Лариса Анатольевна Крохалева в белоснежных перчатках держала и показывала раритетные издания многотомного труда «Живописная Россия» 1891 года под редакцией Семенова-Тян-Шанского всем, пришедшим в Федоровской (научный) зал «Есенинки».

А по интернету вышли на связь потомки Петра Петровича из Санкт-Петербурга, Александр Владимирович Семенов-Тян-Шанский, правнук, а также сотрудники музеев «Рязанка» и «Гремячка», которых отделяет 5 километров между собою. И оба мемориальных музея были для Семенова-Тян-Шанского родовым имением, сейчас же они располагаются на территории Рязанской и Липецкой области.

Реклама

А с самого утра сотрудники библиотеки, совместно с музеем путешественников Рязани, возложили цветы к памятнику-монументу великого географа, который находится в центральном парке. «Большой подвижник, Ломоносову равный,» — сегодня во многих СМИ звучат восторженные слова в адрес нашего земляка-рязанца.

ЦГБ имени С.А.Есенина в скором времени ждет в гости краеведа, историка Александра Богданова, который приедет из Липецка с презентацией новых книг о жизни Семенова-Тян-Шанского на родине.